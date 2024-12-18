Просмотр от первого лица в Apple Maps заработал в ПК-версии

В настоящее время функция доступна в некоторых городах США, Японии и некоторых странах Европы. Полный список поддерживаемых городов Apple опубликовала на своем сайте. Хотя зона покрытия пока ограничена, Apple, как сообщается, работает над тем, чтобы расширить ее на небольшие города, сельскую местность и новые страны, такие как Египет, Китай и Мексика.

Бета-версия браузерной Apple Maps была запущена в начале этого года с базовыми функциями, такими как навигатор и путеводители. Apple пообещала больше обновлений.