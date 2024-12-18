Опубликовано 18 декабря 2024, 15:381 мин.
Просмотр от первого лица в Apple Maps заработал в ПК-версии«Прогуляйтесь» по улицам
Apple добавила функцию «Оглянись вокруг» в веб-версию Apple Maps. Подобно Google Street View, она позволяет пользователям изучать улицы и города с помощью 360-градусных изображений. Чтобы воспользоваться ею, нажмите на значок бинокля в левом нижнем углу карты.
© Скриншот Ferra.ru
В настоящее время функция доступна в некоторых городах США, Японии и некоторых странах Европы. Полный список поддерживаемых городов Apple опубликовала на своем сайте. Хотя зона покрытия пока ограничена, Apple, как сообщается, работает над тем, чтобы расширить ее на небольшие города, сельскую местность и новые страны, такие как Египет, Китай и Мексика.
Бета-версия браузерной Apple Maps была запущена в начале этого года с базовыми функциями, такими как навигатор и путеводители. Apple пообещала больше обновлений.