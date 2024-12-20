Просмотр улиц в Google Картах помог раскрыть убийство в Испании

На кадрах видно, как мужчина наклоняется над пакетом в форме тела в багажнике красного автомобиля. На другом снимке видно, как кто-то толкает тачку с большим белым свертком. Эти фотографии, снятые автомобилем с камерой Google, получили широкую огласку и привели к тому, что детективы арестовали двух подозреваемых — жену JLPO и работника местного бара.

После этого полиция обнаружила расчлененные останки жертвы, захороненные на кладбище в Андалузе, всего в нескольких минутах езды от места, где были сделаны снимки. Следователи выяснили, что подозреваемые жили вместе.

Полиция продолжает расследование, и официальных обвинений подозреваемым пока не предъявлено.