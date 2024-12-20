Приложения
Опубликовано 20 декабря 2024, 05:15
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Просмотр улиц в Google Картах помог раскрыть убийство в Испании

Полезно иногда «прогуливаться»
Благодаря снимкам с Google Street View испанская полиция добилась значительного прорыва в расследовании убийства, длившегося целый год. Речь идет о 33-летнем кубинце по прозвищу JLPO, который был объявлен пропавшим без вести в Тахуэко, Испания.
Просмотр улиц в Google Картах помог раскрыть убийство в Испании

© Google

На кадрах видно, как мужчина наклоняется над пакетом в форме тела в багажнике красного автомобиля. На другом снимке видно, как кто-то толкает тачку с большим белым свертком. Эти фотографии, снятые автомобилем с камерой Google, получили широкую огласку и привели к тому, что детективы арестовали двух подозреваемых — жену JLPO и работника местного бара.

После этого полиция обнаружила расчлененные останки жертвы, захороненные на кладбище в Андалузе, всего в нескольких минутах езды от места, где были сделаны снимки. Следователи выяснили, что подозреваемые жили вместе.

Полиция продолжает расследование, и официальных обвинений подозреваемым пока не предъявлено.

Источник:independent.co.uk
Автор:Максим Многословный
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