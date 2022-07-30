Против своих же? TikTok отказался размещать замаскированный аккаунт китайского правительства

Несмотря ни на что, TikTok отказал правительству, поскольку учётная запись нарушила бы правила соцсети. Bloomberg пишет, что в апреле 2020 года глава отдела по связям с правительствами TikTok получила сообщение, в котором говорилось о «китайском государственном учреждении, заинтересованном в заведении учётной записи». Был нюанс: учреждение не хотело, чтобы все пользователи знали про него и видели в качестве государственного аккаунта. Основной целью учётной записи должно было стать продвижение контента, демонстрирующего лучшую сторону Китая.

По данным Bloomberg, запрос был признан внутри компании «деликатным». Против него выступили высокопоставленные лица TikTok.