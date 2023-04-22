Proton Pass: менеджер паролей с мощной защитой как в Telegram

Новый менеджер паролей присоединился к другим безопасным сервисам Proton, включая VPN и облачные хранилища, которые также предлагают сквозное шифрование. Генеральный директор компании Энди Йен подчеркнул важность полного шифрования данных в мире, где киберпреступники могут создать профиль пользователя на основе, казалось бы, безобидных данных, таких как сохраненные URL-адреса.

Первоначальный выпуск Proton Pass будет в бета-версии, и он будет доступен пользователям Proton Visionary, которые помогли запустить сервис через краудфандинг в 2014 году, и подписчикам Lifetime, которые имеют пожизненный доступ к сервису.

Официальная публичная версия менеджера паролей будет выпущена позднее в этом году, причем будут доступны как бесплатная, так и платная версии.

Платная версия будет предлагать дополнительные функции, а полнофункциональная версия менеджера паролей будет доступна подписчикам Proton Unlimited.

Proton Pass будет доступен в Google Chrome и Mozilla Firefox, а также в виде мобильных приложений для Android и iOS.