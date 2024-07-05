Proton создал аналог Google Docs, ориентированный на конфиденциальность

Ранее пользователи Proton Drive могли только просматривать загруженные файлы и были вынуждены прибегать к помощи сторонних приложений для редактирования. Новая функция Docs решает эту проблему, позволяя редактировать файлы непосредственно в Proton Drive, хотя она все еще имеет некоторые ограничения. Тест PCMag выявил проблемы с форматированием файлов .docx.

Proton знает об этих проблемах и работает над исправлениями.

Несмотря на то что файлы Apple Pages не поддерживаются, а решения для работы с документами, подобными Excel, все еще находятся в разработке, Proton по-прежнему "привержен принципам конфиденциальности", сообщили представители компании.

Proton также воздерживается от внедрения искусственного интеллекта в свои продукты, позволяя работать с файлами локально на устройствах.