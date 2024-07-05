Приложения
Опубликовано 05 июля 2024, 00:00
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Proton создал аналог Google Docs, ориентированный на конфиденциальность

Со сквозным шифрованием
Компания Proton, известная своими сервисами, ориентированными на конфиденциальность, представила Proton Docs - аналог Google Docs, позволяющую пользователям Proton Drive работать с документами, используя сквозное шифрование. В отличие от многих платформ, Proton Docs гарантирует, что данные пользователя не могут быть использованы для обучения ИИ-моделей или раскрыты в результате утечки информации, если только пользователь не загрузит и не поделится содержимым вручную.
Proton создал аналог Google Docs, ориентированный на конфиденциальность
© Ferra

Ранее пользователи Proton Drive могли только просматривать загруженные файлы и были вынуждены прибегать к помощи сторонних приложений для редактирования. Новая функция Docs решает эту проблему, позволяя редактировать файлы непосредственно в Proton Drive, хотя она все еще имеет некоторые ограничения. Тест PCMag выявил проблемы с форматированием файлов .docx.

Proton знает об этих проблемах и работает над исправлениями.

Несмотря на то что файлы Apple Pages не поддерживаются, а решения для работы с документами, подобными Excel, все еще находятся в разработке, Proton по-прежнему "привержен принципам конфиденциальности", сообщили представители компании.

Proton также воздерживается от внедрения искусственного интеллекта в свои продукты, позволяя работать с файлами локально на устройствах.