Провайдер Usenet подал иск против антипиратской группы за миллионные убытки

Изначально BREIN подала в суд на NSE, обвинив ее в содействии пиратству и требовании дорогостоящей фильтрации контента. Не имея возможности выполнить это требование, NSE закрыла свой сервис и обжаловала решение. Спустя несколько лет Верховный суд постановил, что NSE не несет ответственности за пиратскую деятельность пользователей.

Теперь NSE требует компенсации за ущерб, нанесенный давлением BREIN. Соучредители NSE утверждают, что BREIN действовала преждевременно, принудительно исполняя судебные постановления до того, как были рассмотрены апелляции. BREIN, однако, утверждает, что NSE не смогла решить проблему пиратства, и оспаривает основания для требования о возмещении ущерба.