Провал Google, или почему Apple App Store с более жесткими ограничениями не признали монополией

В отличие от iOS, Android допускает стороннюю загрузку приложений, но именно на Google обрушились обвинения в незаконной монополии. Решение присяжных зависело от определения рынка, пишет The Verge, — Google хотела широкого охвата, но присяжные сосредоточились на распространении приложений для Android и биллинге в приложениях. За кулисами контроль Google над экосистемой Android с помощью сделок с третьими лицами был сильнее, чем у Apple. Присяжные стали свидетелями предполагаемых «взяток» и «блокировок», которые, по мнению Epic, и подавляли конкуренцию. Примечательно, что решающим фактором стало намеренное удаление Google доказательств, в том числе переписки в чате. Судья сказал присяжным, что удаленные чаты, вероятно, содержали неблагоприятные доказательства.

Именно поэтому Apple оказалась «белой и пушистой», в то время как на Google обрушилась вся ярость законодательной системы. Последствия могут изменить динамику развития магазинов приложений.

А пока генеральный директор Epic Games Тим Суини считает, что Apple должна подвергнуться такому же тщательному изучению за свои ограничительные практики.