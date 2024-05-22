«Проводник» Windows получит наконец сжатие 7z

«Проводник» Windows получит наконец сжатие 7zИ не только
Это обновление будет полезно для программистов, которые теперь смогут управлять своими проектами прямо в File Explorer. Интеграция с такими системами, как Git, позволяет просматривать изменения и коммиты непосредственно в приложении.
Но преимущества выходят за рамки программистов. Функции контроля версий могут пригодиться всем, кто хочет отслеживать изменения в важных документах или творческих проектах. Представьте, как легко можно вернуться к предыдущей версии документа или убедиться, что у вас есть последняя версия совместного проекта.
Второе обновление вводит File Explorer в «современную эру сжатия». В настоящее время пользователи ограничены сжатием ZIP, известным своей низкой степенью сжатия. Благодаря встроенной поддержке сжатия 7z пользователи могут рассчитывать на значительно меньший размер файлов, освобождая ценное дисковое пространство и упрощая обмен файлами.