«Проводник» Windows получит наконец сжатие 7z

Но преимущества выходят за рамки программистов. Функции контроля версий могут пригодиться всем, кто хочет отслеживать изменения в важных документах или творческих проектах. Представьте, как легко можно вернуться к предыдущей версии документа или убедиться, что у вас есть последняя версия совместного проекта.

Второе обновление вводит File Explorer в «современную эру сжатия». В настоящее время пользователи ограничены сжатием ZIP, известным своей низкой степенью сжатия. Благодаря встроенной поддержке сжатия 7z пользователи могут рассчитывать на значительно меньший размер файлов, освобождая ценное дисковое пространство и упрощая обмен файлами.