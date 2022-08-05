Прямые трансляции YouTube начали переводиться на лету в Яндекс Браузере

Пока технология работает в режиме открытого бета-тестирования. Переводятся трансляции на YouTube-каналах из плейлиста.

В основе системы лежат нейросети. Их обучили работать так, что речь начинает переводиться ещё до того, как человек на видео закончил произносить предложение. Одна нейросеть распознаёт аудио и превращает его в текст на лету, другая — определяет пол спикера по биометрии, а третья расставляет знаки препинания и выделяет из текста смысловые фрагменты. Их в итоге забирает ещё одна нейросеть, отвечающая за перевод, который сразу синтезируется на русском языке.

Протестировать технологию может любой пользователь Яндекс Браузера на компьютере.