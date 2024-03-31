Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Приложения
Опубликовано 31 марта 2024, 09:00
1 мин.

«Пуф, ты миллионер»: полиция поймала мошенника с крипто-ботами

Таким людям лучше слепо не доверять
Роберту Роббу, самопровозглашенному эксперту по криптовалютам, предъявлены обвинения после того, как он якобы выманил у инвесторов 1,5 миллиона долларов, пообещав им революционного торгового бота, который так и не был реализован.
«Пуф, ты миллионер»: полиция поймала мошенника с крипто-ботами
© Ferra

По данным ФБР, Робб заманивал инвесторов через Telegram и X, хвастаясь «ботом максимальной извлекаемой стоимости» (MEV), который гарантированно принесет астрономическую прибыль. Он даже использовал причудливые сообщения вроде «Пуф, ты миллионер», сопровождаемые мультяшными образами, чтобы заманить жертв.

«Пуф, ты миллионер»: полиция поймала мошенника с крипто-ботами
© FBI affidavit, Case No. 1:24-MJ-100

Мечта быстро обернулась для инвесторов плачевно. Бот Робба так и не был реализован, несмотря на неоднократные отговорки и задержки. В отчете ФБР подробно описано, как Робб, вместо того чтобы использовать средства на развитие, перенаправил их на личные расходы, включая роскошный автомобиль, роскошный отпуск и даже двухлетнюю аренду люксового номера.

Арест Робба в Лас-Вегасе служит суровым напоминанием для криптоинвесторов: опасайтесь нереалистичных обещаний, особенно тех, которые активно рекламируются в социальных сетях. Перед тем как вкладывать деньги в любой проект, необходимо провести обширное исследование и проявить здоровый скептицизм.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#криптовалюта
,
#деньги
,
#суд
,
#ФБР