«Пуф, ты миллионер»: полиция поймала мошенника с крипто-ботами

Мечта быстро обернулась для инвесторов плачевно. Бот Робба так и не был реализован, несмотря на неоднократные отговорки и задержки. В отчете ФБР подробно описано, как Робб, вместо того чтобы использовать средства на развитие, перенаправил их на личные расходы, включая роскошный автомобиль, роскошный отпуск и даже двухлетнюю аренду люксового номера.

Арест Робба в Лас-Вегасе служит суровым напоминанием для криптоинвесторов: опасайтесь нереалистичных обещаний, особенно тех, которые активно рекламируются в социальных сетях. Перед тем как вкладывать деньги в любой проект, необходимо провести обширное исследование и проявить здоровый скептицизм.