«Пуф, ты миллионер»: полиция поймала мошенника с крипто-ботами

«Пуф, ты миллионер»: полиция поймала мошенника с крипто-ботамиТаким людям лучше слепо не доверять
По данным ФБР, Робб заманивал инвесторов через Telegram и X, хвастаясь «ботом максимальной извлекаемой стоимости» (MEV), который гарантированно принесет астрономическую прибыль. Он даже использовал причудливые сообщения вроде «Пуф, ты миллионер», сопровождаемые мультяшными образами, чтобы заманить жертв.
Мечта быстро обернулась для инвесторов плачевно. Бот Робба так и не был реализован, несмотря на неоднократные отговорки и задержки. В отчете ФБР подробно описано, как Робб, вместо того чтобы использовать средства на развитие, перенаправил их на личные расходы, включая роскошный автомобиль, роскошный отпуск и даже двухлетнюю аренду люксового номера.
Арест Робба в Лас-Вегасе служит суровым напоминанием для криптоинвесторов: опасайтесь нереалистичных обещаний, особенно тех, которые активно рекламируются в социальных сетях. Перед тем как вкладывать деньги в любой проект, необходимо провести обширное исследование и проявить здоровый скептицизм.