Пункты выдачи заказов Wildberries побоялись протестовать против штрафов из-за... штрафов

Shot со ссылкой на сотрудников компании сообщил, что участвуют в забастовке в основном ИП, открывшие ПВЗ в рамках франшизы. А вот пункты выдачи, которые принадлежат Wildberries напрямую, боятся еще больших штрафов, которыми “угрожает” компания. Так, со слов сотрудника одного из таких ПВЗ, за один нерабочий день пункта их оштрафуют на 100 тыс рублей.

Компания отрицает, что забастовка ПВЗ имеет массовый характер. Но сама ситуация уже дошла дошла до Госдумы, где будут помогать решать сложившуюся проблему.