Пункты выдачи заказов Wildberries побоялись протестовать против штрафов из-за... штрафов

Пункты выдачи заказов Wildberries побоялись протестовать против штрафов из-за... штрафовНо не все ПВЗ, а лишь те, кто принадлежит Wildberries напрямую
Один из самых громких инфоповодов последних дней - забастовка пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries, которая была вызвана жесткими штрафами и не самыми лучшими условиями труда. Но некоторые ПВЗ не поддержали своих коллег, сообщает Telegram-канал Shot
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Shot со ссылкой на сотрудников компании сообщил, что участвуют в забастовке в основном ИП, открывшие ПВЗ в рамках франшизы. А вот пункты выдачи, которые принадлежат Wildberries напрямую, боятся еще больших штрафов, которыми “угрожает” компания. Так, со слов сотрудника одного из таких ПВЗ, за один нерабочий день пункта их оштрафуют на 100 тыс рублей.
Компания отрицает, что забастовка ПВЗ имеет массовый характер. Но сама ситуация уже дошла дошла до Госдумы, где будут помогать решать сложившуюся проблему.