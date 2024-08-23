«Путешественник во времени» из TikTok рассказал о скорой встречи с инопланетянами

Известный как @thetimetraveller2582, этот аккаунт, за которым следят более 130 000 человек, утверждает, что в ближайшем будущем произойдут значительные открытия. В недавнем видеоролике самопровозглашенный путешественник во времени сообщил о ряде будущих событий.

Согласно видео, 27 августа 2024 года в пещере будут обнаружены таинственные врата, которые, открывшись, приведут в альтернативную вселенную, содержащую новые формы жизни. Эти формы жизни якобы будут возвращены на Землю. 24 сентября 2024 года NASA якобы обнаружит новую похожую на Землю планету под названием Орт, которая будет покрыта зелеными лесами и на которой будет существовать жизнь.

В ролике также предсказывается, что 2 ноября 2024 года ученые обнаружат в Тихом океане затерянный город Атлантиду вместе с живыми русалками. Кроме того, в ролике утверждается, что проект Haarp получит контроль над глобальной погодой, что приведет к увеличению числа стихийных бедствий.