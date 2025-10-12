Путин призвал применять искусственный интеллект в сельском хозяйстве

Путин поздравил аграриев с праздником и рассказал о планах роботизации производства и использовании ИИ для повышения эффективности отрасли. По его словам, такие технологии помогут сделать сельское хозяйство более современным и технологичным.

Для реализации этих планов, отметил президент, необходимо готовить новые кадры, развивать аграрную науку и обучать действующих специалистов новым компетенциям. Продолжится совершенствование системы профессионального образования, а также создание условий для привлечения талантливой молодежи и возможности самореализации сотрудников.