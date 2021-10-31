Пять самых серьёзных недостатков WhatsApp

Пять самых серьёзных недостатков WhatsAppИз-за них вполне можно удалить этот мессенджер
27 октября появилась информация о том, что WhatsApp отключат на многих смартфонах. Это правда, но лишь отчасти: в список устройств попадут 43 модели с версией ОС Android ранее 4.1 или iOS ранее 10-й. Продолжать пользоваться мессенджером можно будет и на «устаревших» версиях операционной системы, но это может привести к многочисленным проблемам. В список устройств попали: IPhone SE (2016), 6S, 6S Plus; Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core и Galaxy Ace 2; ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987, Grand Memo и др. Требования к устройствам можно посмотреть на официальном сайте приложения.
Первая проблема, с которой могут столкнуться пользователи, - возможность блокировки аккаунта. Это значит, что на смартфоне установлено неофициальное приложение либо старая версия официального. Причём ваш аккаунт даже может оказаться заблокирован навсегда, если вы не перейдёте на официальный мессенджер.
Далее - накопление ошибок. Это связано с тем, что работает мессенджер постоянно, а смартфон при этом не перезагружается. Из-за этого приложение может глючить и «вылетать». Если вы заметили ошибки с кодами 413, 481, 491, 492, 505, 907, 910, 921, 927, 941, DF-DLA-15, то единственное решение - удаление аккаунта Google, перезагрузка телефона и создание новой учётной записи.
Бывает, что WhatsApp не работает при использовании мобильной сети. Здесь причина может заключаться как в самом приложении, так и в устройстве (например, неисправная SIM-карта, модуль, неверная работа встроенного ПО). Ещё один вариант - сбой внутри мессенджера. Чтобы исключить последний вариант, нужно перейти в «Настройки», а затем в «Приложения», нажать на Google Play Market (либо AppStore), а потом на «Передача данных». После этого нужно включить «Фоновый режим» и перезапустить WhatsApp. Также если мессенджер не даёт отправить сообщение, то дело может быть в низкой скорости интернета.
С обновлением приложения возникают две проблемы: недостаток свободного места и ошибка при загрузке. Номера ошибок первой - 101, 498 и 919, а для её решения достаточно зайти в «Хранилище» и выбрать там «Очистить кэш». Затем нужно обязательно перезагрузить смартфон и проверить объём встроенной памяти. А вот что касается второй проблемы, то ошибки с кодами 403, 495, 504, 911, 920, 923, ошибки RPC, недопустимый файл пакета, ошибки неудачной загрузки или установки встречаются уже не первый год. Если автоматически приложение не обновляется, то можно скачать APK-файл самостоятельно отсюда. После его загрузки нужно просто в «Настройках» разрешить установку из выбранного источника.