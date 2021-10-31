Пять самых серьёзных недостатков WhatsApp

27 октября появилась информация о том, что WhatsApp отключат на многих смартфонах. Это правда, но лишь отчасти: в список устройств попадут 43 модели с версией ОС Android ранее 4.1 или iOS ранее 10-й. Продолжать пользоваться мессенджером можно будет и на «устаревших» версиях операционной системы, но это может привести к многочисленным проблемам. В список устройств попали: IPhone SE (2016), 6S, 6S Plus; Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core и Galaxy Ace 2; ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987, Grand Memo и др. Требования к устройствам можно посмотреть на официальном сайте приложения.

Первая проблема, с которой могут столкнуться пользователи, - возможность блокировки аккаунта. Это значит, что на смартфоне установлено неофициальное приложение либо старая версия официального. Причём ваш аккаунт даже может оказаться заблокирован навсегда, если вы не перейдёте на официальный мессенджер.

Далее - накопление ошибок. Это связано с тем, что работает мессенджер постоянно, а смартфон при этом не перезагружается. Из-за этого приложение может глючить и «вылетать». Если вы заметили ошибки с кодами 413, 481, 491, 492, 505, 907, 910, 921, 927, 941, DF-DLA-15, то единственное решение - удаление аккаунта Google, перезагрузка телефона и создание новой учётной записи.