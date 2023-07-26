Qiwi ограничил снятие наличных и переводы

В результате регуляторных мер для пользователей будет установлен лимит «на вывод средств на карты и счета других банков в размере одной тысячи рублей в месяц. Средства с Qiwi-кошелька также нельзя будет вывести через систему быстрых платежей или обналичить», – пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение платежной системы..

Ограничения также коснутся некоторых операций, таких как перевод средств через платежную систему Contact и погашение займов в банках, не являющихся микрофинансовыми организациями.

Qiwi заверила своих клиентов, что они по-прежнему могут пользоваться различными услугами, включая переводы на другие электронные кошельки, пополнение счета мобильного телефона, оплату коммунальных платежей и оплату картой в магазинах. При этом ограничения не повлияют на работу с корпоративными клиентами, и Qiwi продолжит оказывать им услуги в прежнем режиме.