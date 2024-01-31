Qiwi продал все российские активы

Опубликовано 31 января 2024, 21:45
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Qiwi продал все российские активыИ завершила разделение бизнеса
Qiwi завершил разделение бизнеса и продал свои российские активы компании Fusion Factor Fintech Limited, сообщил новый глава Qiwi Plc (куда вошли международные активы группы) Алексей Мащенков. Об этом пишет РБК.
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Цена продажи составила 23,75 миллиарда рублей. «Мы завершили очень сложную сделку по продаже российских активов и теперь с нетерпением ждем новых возможностей», — сказал Мащенков. «Наш приоритет — создать акционерную стоимость и со временем обеспечить устойчивый и прибыльный рост бизнеса».
Мащенков был назначен членом совета директоров и генеральным директором Qiwi в январе. Елена Никонова была назначена финансовым директором.
Андрей Протопопов, основавший Qiwi в 2007 году, покинул пост генерального директора, чтобы сосредоточиться на российском бизнесе.