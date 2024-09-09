Qualcomm объединилась с Samsung и Google для создания умных очков

Смешанной реальности

Гендиректор Qualcomm Кристиано Амон сообщил, что чипмейкер сотрудничает с Samsung и Google в рамках создания смарт-очков смешанной реальности. Партнерство, начатое в прошлом году, призвано объединить дополненную реальность (AR) и виртуальную реальность (VR) в компактном и удобном формате. В отличие от нынешних AR- и VR-устройств, которые часто бывают громоздкими и неудобными, новые смарт-очки обещают более «стильный» опыт.