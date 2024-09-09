Qualcomm объединилась с Samsung и Google для создания умных очков

Опубликовано 09 сентября 2024, 11:151 мин.
Qualcomm объединилась с Samsung и Google для создания умных очковСмешанной реальности
Гендиректор Qualcomm Кристиано Амон сообщил, что чипмейкер сотрудничает с Samsung и Google в рамках создания смарт-очков смешанной реальности. Партнерство, начатое в прошлом году, призвано объединить дополненную реальность (AR) и виртуальную реальность (VR) в компактном и удобном формате. В отличие от нынешних AR- и VR-устройств, которые часто бывают громоздкими и неудобными, новые смарт-очки обещают более «стильный» опыт.
Амон представляет себе очки как устройство-компаньон, которое дополнит существующие смартфоны, обеспечивая новые интерактивные возможности без необходимости использования дополнительного оборудования.
Очки смешанной реальности будут отличаться от гарнитуры Apple Vision Pro, которая делает акцент на большем числе функций. Очки Qualcomm призваны предложить легкое решение для повседневного ношения, интегрируемое со смартфонами.