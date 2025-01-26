Работающий 36 лет в Apple ветеран займется «превращением» Siri в ИИ

Ранее Воррат помогал запускать программное обеспечение для гарнитуры Vision Pro и был частью команды разработчиков ПО для iPhone.

ИИ-усилия компании, о которых было объявлено на прошлогодней WWDC, не привлекли к себе столько внимания, сколько конкуренты, такие как ChatGPT или Gemini. Некоторые запланированные обновления, например, способность Siri понимать действия на экране, ожидаются не раньше iOS 18.4. Кроме того, в iOS 18.3 была приостановлена работа новостных сводок от ИИ компании, критикуемого за неточности.

Смена руководства говорит о том, что Apple уделяет внимание развитию ИИ, возможно, даже больше, чем проекту Vision Pro. Согласно служебной записке Джаннандреа, команда ИИ Apple сосредоточена на улучшении инфраструктуры Siri и совершенствовании внутренних систем ИИ.