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Опубликовано 26 января 2025, 09:12
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Работающий 36 лет в Apple ветеран займется «превращением» Siri в ИИ

Apple переключает внимание на Siri
Apple вносит изменения в руководящий состав, чтобы усилить разработку искусственного интеллекта и улучшить Siri. Ким Воррат (Kim Vorrath), руководитель, проработавший в компании 36 лет, присоединился к подразделению искусственного интеллекта и машинного обучения Apple в качестве ключевого заместителя руководителя отдела искусственного интеллекта Джона Джаннандреа (John Giannandrea).
Работающий 36 лет в Apple ветеран займется «превращением» Siri в ИИ

© Apple

Ранее Воррат помогал запускать программное обеспечение для гарнитуры Vision Pro и был частью команды разработчиков ПО для iPhone.

ИИ-усилия компании, о которых было объявлено на прошлогодней WWDC, не привлекли к себе столько внимания, сколько конкуренты, такие как ChatGPT или Gemini. Некоторые запланированные обновления, например, способность Siri понимать действия на экране, ожидаются не раньше iOS 18.4. Кроме того, в iOS 18.3 была приостановлена работа новостных сводок от ИИ компании, критикуемого за неточности.

Смена руководства говорит о том, что Apple уделяет внимание развитию ИИ, возможно, даже больше, чем проекту Vision Pro. Согласно служебной записке Джаннандреа, команда ИИ Apple сосредоточена на улучшении инфраструктуры Siri и совершенствовании внутренних систем ИИ.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
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