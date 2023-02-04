Приложения
11:17, 04 февраля 2023
1 мин.

Работники YouTube Music устроили забастовку

Не хотят возвращаться в офисы с удалённой работы

По данным Alphabet Workers Union (или AWU), более 40 подрядчиков YouTube Music объявили забастовку — впервые в Google. Акция проводится в ответ на приказ вернуться к очной работе на следующей неделе.

Работники YouTube Music устроили забастовку

Фото: Unsplash

Многие рабочие утверждают, что не могут выйти на работу уже на следующей неделе. Они требуют политики возвращения к работе, которая была бы «справедливой, гибкой и не угрожала бы безопасности и средствам к существованию работников».

Кроме того, по данным AWU, подрядчикам платят всего 19 долларов в час, что затрудняет покрытие расходов на проезд или уход за детьми, которых не было при удалённой работе.

Источник:The Verge
Теги:
#YOUTUBE
,
#YouTube Music
Новости партнеров
Новости партнеров