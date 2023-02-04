Работники YouTube Music устроили забастовку

Многие рабочие утверждают, что не могут выйти на работу уже на следующей неделе. Они требуют политики возвращения к работе, которая была бы «справедливой, гибкой и не угрожала бы безопасности и средствам к существованию работников».

Кроме того, по данным AWU, подрядчикам платят всего 19 долларов в час, что затрудняет покрытие расходов на проезд или уход за детьми, которых не было при удалённой работе.