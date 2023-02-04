Работники YouTube Music устроили забастовку

11:17, 04 февраля 2023
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Работники YouTube Music устроили забастовкуНе хотят возвращаться в офисы с удалённой работы
По данным Alphabet Workers Union (или AWU), более 40 подрядчиков YouTube Music объявили забастовку — впервые в Google. Акция проводится в ответ на приказ вернуться к очной работе на следующей неделе.
Фото: Unsplash
Многие рабочие утверждают, что не могут выйти на работу уже на следующей неделе. Они требуют политики возвращения к работе, которая была бы «справедливой, гибкой и не угрожала бы безопасности и средствам к существованию работников».
Кроме того, по данным AWU, подрядчикам платят всего 19 долларов в час, что затрудняет покрытие расходов на проезд или уход за детьми, которых не было при удалённой работе.