С момента запуска платформы в июле 2023 года, частое пожелание пользователей — это API. Это станет переломным моментом, позволяющим реализовать такие функции, как автоматическая отправка новых постов.

«API Threads дает возможность разработчикам и брендам управлять своим присутствием в масштабе и делиться свежими идеями со своими сообществами через предпочитаемые сторонние приложения», — заявил инженер Meta*.

В функциональном плане API позволяет сторонним приложениям проходить аутентификацию, публиковать и получать контент на Threads*. В будущем планируется включить модерацию ответов и аналитику.

Чтобы обеспечить плавный запуск в июне, Meta* работает с «избранными партнерами», такими как Hootsuite, Sprout Social и Techmeme.

Помимо API, Threads* постоянно внедряет и другие функции. В прошлом месяце были добавлены кнопка быстрого доступа к камере и возможность сохранения черновиков.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена