«Рамблер» добавил ИИ-подсказки прямо в прогноз погоды

Сервис работает в диалоговом режиме: можно задавать уточняющие вопросы под конкретный сценарий. Помощник сам предлагает формулировки — спросить «как одеть ребёнка», «в чём пойти на прогулку» или «как доехать на работу, если часть пути пешком».

По словам Анны Ивановой, исполнительного директора портала «Рамблер» и директора департамента контента и технологий Rambler&Co, людям всё меньше хочется разбираться в цифрах по Цельсию — им нужен готовый ответ на простой бытовой вопрос. ИИ-помощник именно это и делает: переводит прогноз в понятные жизненные сценарии.

Новый инструмент — часть стратегии «Рамблера» по развитию бытовых мини-сервисов. В планах команды — расширять их набор, чтобы пользователи могли решать повседневные задачи прямо на Rambler.ru, без перехода на сторонние ресурсы.