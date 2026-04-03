«Рамблер» добавил ИИ-подсказки прямо в прогноз погоды
Портал «Рамблер» запустил ИИ-помощника прямо внутри погодного виджета на главной странице. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно нажать кнопку «как одеться сегодня» — откроется диалоговое окно с персональными рекомендациями.
Помощник анализирует прогноз для выбранного города и формулирует «главный принцип дня»: например, сделать акцент на многослойности или защите от ветра и осадков. В ответе пользователь получает конкретные подсказки — варианты верха и низа, подходящую обувь, аксессуары и небольшой лайфхак: взять лёгкий шарф для прохладного вечера или зонт на случай дождя.
Сервис работает в диалоговом режиме: можно задавать уточняющие вопросы под конкретный сценарий. Помощник сам предлагает формулировки — спросить «как одеть ребёнка», «в чём пойти на прогулку» или «как доехать на работу, если часть пути пешком».
По словам Анны Ивановой, исполнительного директора портала «Рамблер» и директора департамента контента и технологий Rambler&Co, людям всё меньше хочется разбираться в цифрах по Цельсию — им нужен готовый ответ на простой бытовой вопрос. ИИ-помощник именно это и делает: переводит прогноз в понятные жизненные сценарии.
Новый инструмент — часть стратегии «Рамблера» по развитию бытовых мини-сервисов. В планах команды — расширять их набор, чтобы пользователи могли решать повседневные задачи прямо на Rambler.ru, без перехода на сторонние ресурсы.