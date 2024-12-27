«Рамблер» превратился в портал с ИИ с помощью GigaChat

Опубликовано 27 декабря 2024, 17:321 мин.
«Рамблер» превратился в портал с ИИ с помощью GigaChatВ чем нововведения
Rambler&Co объявила о масштабном преобразовании своей платформы «Рамблер», используя технологии Сбера — GigaChat — для создания портала, управляемого искусственным интеллектом. Обновленный сайт теперь включает в себя агрегатор новостей на основе искусственного интеллекта и тематический контент, дополненный интегрированными инструментами.
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Одна из ключевых особенностей — модуль «Что вам нужно знать сейчас». Этот новостной дайджест, управляемый искусственным интеллектом, выделяет ключевые события в режиме реального времени и предлагает контекстные предложения для уточнения запросов пользователей. Еще одно дополнение, «Самое важное в Рунете», анализирует и отображает новости российских СМИ.
В будущих обновлениях обещают персональный календарь для составления расписания и умный поиск новостей. В отличие от традиционных поисковых систем, эта функция будет предоставлять прямые ответы на запросы пользователей, а не список ссылок.
Среди других инструментов, доступных на сайте, — ипотечный калькулятор, сервисы бронирования и планирования.