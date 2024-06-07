Раскритикованное ИИ-устройство Rabbit R1 получило вторую жизнь с Android

Как оказалось, Rabbit R1 отлично работает под управлением Android. Факундо из HowToMen загрузил на устройство Android и обнаружил, что оно работает почти так же, как если бы это была его штатная ОС. Построенный на AOSP-версии Android, Rabbit R1 продемонстрировал плавную, похожую на родную, работу.

Это преобразование открыло множество возможностей, включая полнофункциональную клавиатуру, неограниченное использование камеры и дополнительные опции быстрых настроек. Примечательно, что Rabbit R1 теперь отлично работает с ИИ-ассистентом Google Gemini.

Процесс, подробно описанный на GitHub в разделе «R1 Escape», дает Rabbit R1 новую жизнь, демонстрируя его истинный потенциал при наличии правильного программного обеспечения, пишут СМИ.