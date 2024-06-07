Раскритикованное ИИ-устройство Rabbit R1 получило вторую жизнь с Android

Опубликовано 07 июня 2024, 23:33
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Раскритикованное ИИ-устройство Rabbit R1 получило вторую жизнь с AndroidУстановка описана на GitHub
Rabbit R1, на который изначально возлагались большие надежды как на одно из лучших устройств с интеграцией ИИ, подвергся широкой критике за медлительность и невыполненные обещания. Гаджет стоимостью 200 долларов, работающий под управлением собственной ОС, основанной на LAM Rabbit, не смог обеспечить всех функций, о которых говорила компания. Но тут на сцену выходит Android.
© HowToMen
Как оказалось, Rabbit R1 отлично работает под управлением Android. Факундо из HowToMen загрузил на устройство Android и обнаружил, что оно работает почти так же, как если бы это была его штатная ОС. Построенный на AOSP-версии Android, Rabbit R1 продемонстрировал плавную, похожую на родную, работу.
Это преобразование открыло множество возможностей, включая полнофункциональную клавиатуру, неограниченное использование камеры и дополнительные опции быстрых настроек. Примечательно, что Rabbit R1 теперь отлично работает с ИИ-ассистентом Google Gemini.
Процесс, подробно описанный на GitHub в разделе «R1 Escape», дает Rabbit R1 новую жизнь, демонстрируя его истинный потенциал при наличии правильного программного обеспечения, пишут СМИ.