Раскрыт способ получить до 5 бесплатных месяцев в Apple Music

Автор пишет, что Apple решила провести специальную акцию вместе с Shazam. В её рамках пользователи могут получить 2 месяца бесплатного использования сервиса, если уже «бывалые», и 5 — если впервые пробуют Apple Music. Стоит отметить, что предложение распространяется только на владельцев iPhone и iPad.

Чтобы участвовать в акции, нужно установить Shazam, распознать с его помощью какую-нибудь песню и открыть её в Apple Music. После этого должен появиться баннер с предложением получить бесплатный пробный период.

Стоит отметить, что в 2017 году Apple Inc. приобрела Shazam.