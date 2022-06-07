Раскрыта цена премиальной подписки Telegram

На одном из скрытых экранов в бете клиента для Android обнаружили возможную стоимость подписки — $4.99 в месяц. Конечно, это число может измениться к моменту релиза. Кроме того, оно, скорее всего, будет различаться от страны к стране.

В Telegram-канале издания «Код Дурова» уже провели опрос на тему того, готовы ли люди платить такую цену за подписку. Из 11 тысяч проголосовавших только 17% сочли приемлемой стоимость в $4.99.

Что касается функций, к которым даст доступ подписка, то среди них: возможность загрузить файлы весом до 4 ГБ вместо 2 ГБ, расшифровка голосовых сообщений, отключение встроенной рекламы в Telegram, уникальные стикеры и реакции и др.