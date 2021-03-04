Раскрыта дата «убийства» браузера Edge компанией Microsoft

По данным, собранным изданием ITHome, случится отказ от устаревшего браузера 9 марта 2021 года. Ну то есть открывать программу всё ещё будет можно, но Microsoft перестанет выпускать для неё обновления. Это, в свою очередь, означает, что пользователя не смогут ощущать себя защищёнными, используя устаревший Edge, так как приложение будет лишено и актуальных патчей безопасности.

Что интересно, владельцы Windows 7 и Windows 8 смогут и дальше пользователя этой версией браузера. Связано это с тем, что эти ОС Microsoft не получат «убивающее» Edge обновление.