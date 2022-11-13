Раскрыта информация об использовании спецслужбами США шпионских программ

Документы, подготовленные в ответ на иск о свободе информации, поданный против бюро газетой The New York Times, показывают, что в конце 2020 года и в первой половине 2021 года сотрудники ФБР предприняли попытку использовать инструменты взлома, произведенные израильской компанией NSO, в своих собственных уголовных расследованиях.

Чиновники разработали предварительные планы по информированию руководства бюро и составили рекомендации для федеральных прокуроров о том, как использование ФБР хакерских инструментов должно быть раскрыто в ходе уголовного процесса. Неясно, каким образом бюро планировало использовать Pegasus, и рассматривало ли оно возможность взлома телефонов американских граждан, иностранцев или тех и других.

ФБР в конечном итоге решило не использовать Pegasus в уголовных расследованиях в июле 2021 года на фоне шквала историй о том, как этим хакерским инструментом злоупотребляли правительства по всему миру. И, несмотря на решение ФБР не использовать Pegasus, судебные документы показывают, что бюро по-прежнему заинтересовано в потенциальном использовании шпионских программ в будущих расследованиях.