Раскрыта новая функция WhatsApp для групповых чатов

На данный момент неясно, как именно WhatsApp реализует эту новую функцию, будет ли у неё ограничение на количество ответов, сколько времени люди смогут голосовать или сколько опросов может быть создано за это время.

Кроме того, WhatsApp готовит некоторые другие новые функции. Например, «Реакции», которые позволят пользователям реагировать на определённые сообщения.