Раскрыта новая функция WhatsApp для групповых чатов

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Раскрыта новая функция WhatsApp для групповых чатовКогда появится, пока неясно
Стало известно, что популярный мессенджер WhatsApp планирует добавить возможность создавать опросы в групповых чатах.
Как сообщает WABetainfo, функция опросов в настоящее время находится в стадии разработки, а это означает, что даже публичные бета-тестеры не могут её опробовать. На скриншоте видно, как можно ввести текст в опрос для отправки в группу WhatsApp.
На данный момент неясно, как именно WhatsApp реализует эту новую функцию, будет ли у неё ограничение на количество ответов, сколько времени люди смогут голосовать или сколько опросов может быть создано за это время.
Кроме того, WhatsApp готовит некоторые другие новые функции. Например, «Реакции», которые позволят пользователям реагировать на определённые сообщения.
Источник: 9to5mac