Раскрыта новая мошенническая схема в WhatsApp

Схема простейшая. Пользователю присылают сообщение с предложением получить терабайт бесплатного интернет-трафика в честь десятилетия мессенджера. Чтобы «забрать» обещанный терабайт, жертве нужно перейти по ссылке в сообщении, ответить на несколько вопросов и отправить эту ссылку 30 друзьям.

Ссылка ведёт на фишинговый сайт, собирающий конфиденциальные данные пользователя. Оказалось, что эту же страницу злоумышленники использовали в нескольких мошеннических схемах, отправляя её от лица известных брендов: Adidas, Nescafe и Rolex.

Это не первый случай мошенничества при помощи WhatsApp. В мае, например, стало известно о подобной схеме: пользователям предлагали премиум-аккаунт в мессенджере. Ссылка в сообщении тоже вела на фишинговый сайт.