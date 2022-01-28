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Раскрыта новая схема обмана через Telegram

В опасности владельцы квартир в ЖК
Журналисты узнали о новой схеме обмана через Telegram. Мошенники стали использовать чаты владельцев квартир в жилых комплексах, чтобы выманивать у пользователей деньги.
Раскрыта новая схема обмана через Telegram

Мошенники создают копию аккаунта одного из активных участников группы. Затем от его имени злоумышленники пишут личные сообщения его потенциальным знакомым по дому. Они просят у жертвы одолжить денег.

Как пишет «Лента.ру», за последнюю неделю подобный вид мошенничества дважды был замечен в чате одного из московских жилых комплексов. Эта схема похожа на известный всем взлом аккаунта в других соцсетях с последующими попытками выманить деньги у «друзей». Однако тут речи о взломе не идёт. Просто создаётся похожий внешне аккаунт.

Источник: Лента.ру
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