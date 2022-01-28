Раскрыта новая схема обмана через Telegram

Мошенники создают копию аккаунта одного из активных участников группы. Затем от его имени злоумышленники пишут личные сообщения его потенциальным знакомым по дому. Они просят у жертвы одолжить денег.

Как пишет «Лента.ру», за последнюю неделю подобный вид мошенничества дважды был замечен в чате одного из московских жилых комплексов. Эта схема похожа на известный всем взлом аккаунта в других соцсетях с последующими попытками выманить деньги у «друзей». Однако тут речи о взломе не идёт. Просто создаётся похожий внешне аккаунт.