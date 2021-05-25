Раскрыта опасность хранения паролей в браузере

Об этом она беседовала с «Российской газетой». По словам специалиста, когда пользователь сохраняет пароль в браузере, сервис по проверке безопасности сравнивает этот пароль с записями в базах скомпрометированных данных и другими паролями пользователя. Это позволяет системе выявлять ненадёжные комбинации.

Это удобный инструмент, но не безопасный. «При сохранении паролей в браузере подобные сервисы могут осуществлять их передачу и дальнейшее хранение на своих серверах. При этом неизвестно, является ли сам сервис безопасным», — пояснила специалист.

Кроме того, пароли в браузере хранятся в открытом виде. Это плохо, если преступник завладеет устройством физически.