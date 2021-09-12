Раскрыта стоимость рекламных постов в российском Instagram

Это касается тех, у кого количество подписчиков превышает 2 млн. Один рекламный пост у них стоит около 200 тысяч рублей. Меньше всего за рекламу берут блогеры, ведущие аккаунт на тему стиля, одежды и моды — 87 тысяч рублей. В категории «Личный блог про жизнь» реклама у блогеров стоит 173 тысячи рублей, а в категории «Семья и дети» — 162 тысячи рублей.

Если брать блогеров с аудиторией 1-2 млн, то выше всего реклама стоит у юмористов и комедиантов — 62,7 тысячи рублей. Человек с аудиторией в10–50 тысяч подписчиков в этой же категории может рассчитывать на 5 тысяч рублей за пост в сториз. В категориях «Диетологи и врачи», «Семья и дети» и «Личный блог про жизнь» пост стоит меньше — 2 тысячи рублей.

Кроме того, аналитики увидели, что блогеры-мужчины в среднем получают более высокий доход от рекламы. Дело в том, что их просто меньше.

Также в Yoloco выяснили, что Алишер Моргенштерн может получать за одну рекламную сториз около 2 млн рублей.