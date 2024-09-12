Приложения
Опубликовано 12 сентября 2024, 08:15
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Раскрыто, как трояны удаленного доступа обходят защиту вашего ПК

Традиционные меры безопасности
Трояны удаленного доступа (RAT) представляют собой серьезную угрозу кибербезопасности, предоставляя злоумышленникам обширный контроль над зараженными системами, пишет автор статьи для HackerNoon. В отличие от «стандартных» вирусом, RAT позволяют киберпреступникам манипулировать, красть данные и вести скрытое наблюдение.
Раскрыто, как трояны удаленного доступа обходят защиту вашего ПК
© Ferra

Последние данные показывают, что RAT, такие как Agent Tesla и Emotet, обходят традиционные меры безопасности, используя несколько тактик. Среди них — использование уязвимостей «нулевого дня», шифрование и скрытные методы.

Например, для проникновения в системы RAT часто используют непропатченные уязвимости ПО, такие как дефект «BlueKeep». Методы социальной инженерии, такие как фишинговые письма, также играют важную роль в распространении RAT, обманывая пользователей и заставляя их выполнять вредоносные файлы.

Кроме того, RAT уклоняются от обнаружения благодаря шифрованию, которое скрывает их деятельность от систем безопасности, и обфускации, которая маскирует вредоносный код от антивирусного ПО. Кроме того, они часто используют существующие системные инструменты, такие как PowerShell, смешиваясь с обычными операциями, чтобы не вызывать «подозрений».

Для борьбы с RAT необходимо использовать передовые меры безопасности, включая системы обнаружения на основе поведения и регулярное обновление ПО. Установка мощных брандмауэров и мониторинг сети также помогут выявить необычные действия, указывающие на заражение RAT.

Источник:HackerNoon
Автор:Максим Многословный
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