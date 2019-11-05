Раскрыто количество пользователей замены Google Play от Huawei

AppGallery входит в Huawei Mobile Services наряду с Mobile Cloud, Themes, Video, Browser и Assistant. По информации компании, количество активных пользователей в месяц (MAU) у магазина приложений достигло 390 млн. Общее число загружаемых приложений составило 180 млрд в год.

Чтобы и дальше развивать платформу, Huawei предложила сторонним разработчикам различные инструменты для наращивания пользовательской базы и монетизации продуктов. На программу поддержки разработчиков компания выделила $1 млрд.

Впрочем, крупнейшей площадкой распространения приложений остаётся Google Play. В марте 2018 года, например, количество приложений, скачанных из каталога магазина Google, оказалось на 135% больше, чем у App Store.