Приложения
Вчера 19:14
Раскрыто количество пользователей замены Google Play от Huawei
На конференции для разработчиков
И ещё одна новость с конференции Huawei Developer Day, которая проходит сегодня в Лиссабоне. Китайский производитель поделился статистикой по собственному магазину приложений AppGallery, который является альтернативой Google Play.
AppGallery входит в Huawei Mobile Services наряду с Mobile Cloud, Themes, Video, Browser и Assistant. По информации компании, количество активных пользователей в месяц (MAU) у магазина приложений достигло 390 млн. Общее число загружаемых приложений составило 180 млрд в год.
Чтобы и дальше развивать платформу, Huawei предложила сторонним разработчикам различные инструменты для наращивания пользовательской базы и монетизации продуктов. На программу поддержки разработчиков компания выделила $1 млрд.
Впрочем, крупнейшей площадкой распространения приложений остаётся Google Play. В марте 2018 года, например, количество приложений, скачанных из каталога магазина Google, оказалось на 135% больше, чем у App Store.