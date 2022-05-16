Раскрыто новое улучшение в WhatsApp по работе со ссылками

В настоящее время, когда вы делитесь ссылкой на веб-страницу через свой статус WhatsApp, предварительного просмотра как такового нет. Мессенджер показывает только текст добавленной ссылки. Однако вскоре это может измениться. Скриншот, которым поделился ресурс WABetaInfo, ясно показывает разницу между текущим обновлением текстового статуса и тем, которое находится в разработке.