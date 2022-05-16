Раскрыто новое улучшение в WhatsApp по работе со ссылками

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Раскрыто новое улучшение в WhatsApp по работе со ссылкамиМессенджер отчаянно продвигает статусы
WhatsApp продолжает расширять функциональность своих статусов. Теперь мессенджер разрешил делиться через них ссылками с превью — они смотрятся привлекательнее обычных текстовых ссылок.
В настоящее время, когда вы делитесь ссылкой на веб-страницу через свой статус WhatsApp, предварительного просмотра как такового нет. Мессенджер показывает только текст добавленной ссылки. Однако вскоре это может измениться. Скриншот, которым поделился ресурс WABetaInfo, ясно показывает разницу между текущим обновлением текстового статуса и тем, которое находится в разработке.
Новая функция, безусловно, сделает ссылки на веб-страницы более приятными для просмотра. Отмечается также, что опубликованный скриншот был взят из бета-приложения WhatsApp для iOS. Когда опция станет доступна для всех пользователей, пока неясно.