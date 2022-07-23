Раскрыто нововведение в групповых чатах WhatsApp

Команда мессенджера разрабатывает новую функцию и для iOS-версии приложения, и для Android. С помощью опции «Прошлые участники» пользователи WhatsApp смогут увидеть, кто покинул группу или был удалён из неё за последние 60 дней.

Когда нововведение внедрят, в нижней части списка участников группы появится новая опция, позволяющая людям просматривать, кто был участником группы в прошлом. При этом, кажется, что список будет виден всем в группе, а не только администраторам. Впрочем, до официального релиза всё ещё может измениться.