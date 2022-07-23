Раскрыто нововведение в групповых чатах WhatsApp

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Раскрыто нововведение в групповых чатах WhatsAppКому-то может не понравиться
После расширения количества участников групповых чатов команда WhatsApp начала внедрять ещё одну функцию. Она позволит искать предыдущих участников групп, в которых вы состоите.
Команда мессенджера разрабатывает новую функцию и для iOS-версии приложения, и для Android. С помощью опции «Прошлые участники» пользователи WhatsApp смогут увидеть, кто покинул группу или был удалён из неё за последние 60 дней.
Когда нововведение внедрят, в нижней части списка участников группы появится новая опция, позволяющая людям просматривать, кто был участником группы в прошлом. При этом, кажется, что список будет виден всем в группе, а не только администраторам. Впрочем, до официального релиза всё ещё может измениться.