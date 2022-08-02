Раскрыто нововведение в WhatsApp для групповых чатов

Теперь администраторы групп смогут удалять сообщения для всех. Пока функция доступна ограниченному кругу тестировщиков в бета-версии WhatsApp 2.22.17.12. Ожидается, что в ближайшее время она будет развёрнута для всех.

Вторая тестируемая функция — чат-бот, который будет присылать объявления о нововведениях в приложении. Также он будет давать пользователям советы и рекомендации по улучшению работы с WhatsApp.