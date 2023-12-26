Раскрыты истинные размеры YouTube - больше 10 миллиардов видео

Исследование также проливает свет на стремительный рост YouTube: по оценкам, только в 2023 году будет размещено 4 миллиарда видео. Цукерман и его команда также раскрыли феномен «длинного хвоста», когда видео с 10 000 и более просмотров составляют всего 4% от всего массива данных.

При этом в приложении YouTube для телевизоров стало меньше рекламы. Такая политика видеохостинга вступила в силу как минимум в США. Однако хоть ее и стало меньше, стоит учитывать, что теперь частоту показа блоков компания компенсирует продолжительностью рекламы. Также изменилась практика показа рекламы в Shorts, аналогах TikTok-видео.