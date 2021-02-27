Раскрыты небольшие изменения дизайна WhatsApp

Тестируются визуальные изменения в экране для отправки фото, видео или гифок. На скриншотах видно, что область для ввода текста поместили в овал, а значок для добавления файлов находится внутри этого овала. Также изменилась кнопка отправки файла и сообщения. Кроме того, изменилось положение имени получателя.