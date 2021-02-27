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Сегодня в 15:31
Раскрыты небольшие изменения дизайна WhatsApp
В меню отправки медиафайлов
На днях WhatsApp начал рассылать новое обновление для пользователей, зарегистрированных в программе Beta. В билде под номером 2.21.5.4 для Android представлен новый дизайн для меню отправки медифайлов.
Тестируются визуальные изменения в экране для отправки фото, видео или гифок. На скриншотах видно, что область для ввода текста поместили в овал, а значок для добавления файлов находится внутри этого овала. Также изменилась кнопка отправки файла и сообщения. Кроме того, изменилось положение имени получателя.
WABeta Info
Пока нововведение недоступно для широкой публики. Когда начнётся полноценное развёртывание, неясно.
Недавно в приложении WhatsApp также начали тестировать полезную опцию отключения звука в видеороликах перед отправкой.