Раскрыты новые «фишки» в подписке YouTube Premium

Подписчики YouTube Premium смогут использовать систему очереди на телефонах и планшетах, которая ранее находилась на стадии тестирования до конца января. То есть можно будет создавать очередь видео для воспроизведения, чтобы смотреть ролики было удобнее.

Кроме того, подписчики Premium cмогут проводить сеансы Google Meet, участники которых смогут вместе смотреть видео на YouTube. Третья новая функция — это возможность продолжать просмотр видео на YouTube с того места, где вы остановились, даже если вы переключались между устройствами.

Четвёртая новая функция, Smart Downloads, добавляет рекомендуемые видео прямо в вашу библиотеку: они будут готовы для просмотра в автономном режиме. Наконец, «в ближайшие недели» для подписчиков Premium на iOS появится возможность смотреть видео в качестве 1080p с повышенным битрейтом.