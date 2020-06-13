Приложения
Сегодня 20:20
Раскрыты планы Google по трансформации сервиса для оплаты смартфонами
В него добавят кнопки для бизнеса
Издание The Information раскрыло планы Google по трансформации сервиса для оплаты смартфонами. Оно получит кнопки для бизнеса.
Если верить информации журналистов, то пользователи смогут в приложении Google Pay заказывать и оплачивать услуги различных компаний. Сейчас компания ищет партнёров для тестирования опции в США. В частности, Google интересуют автозаправочные станции, круглосуточные магазины, сети ресторанов и службы доставки.
Отмечается, что Google Pay станет похож на китайский сервис WeChat, с которым уже давно работает бизнес. Пользователи WeChat Pay могут оплачивать поездки и бронировать билеты в кино.
Журналисты пишут, что расширение возможностей Google Pay было обусловлено повышением интереса пользователей к бесконтактным платежам на фоне пандемии коронавирусной инфекции.