Раскрыты подробности о новых процессорах Intel Meteor Lake

Одним из интересных аспектов является включение Raptor Lake наряду с Meteor Lake. Meteor Lake может похвастаться обновленным GPU с архитектурой Xe-LPG, в то время как Raptor Lake сохраняет текущую архитектуру, но предлагает большее количество ядер.

На слайдах также подчеркиваются улучшения в оптимизации энергопотребления и графических возможностях. Хотя некоторые детали пока отсутствуют, ожидается, что Intel раскроет больше информации о новой платформе на мероприятии Innovation в сентябре.