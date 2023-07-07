Раскрыты подробности о новых процессорах Intel Meteor Lake

Раскрыты подробности о новых процессорах Intel Meteor LakeПодробности в сентябре
Портал Videocardz со ссылкой на блогера Moore's Law is Dead поделился новой информацией о процессорах Intel следующего поколения. Просочившиеся слайды презентации раскрывают количество ядер для новой линейки с акцентом на совершенно новые процессоры Meteor Lake.
В то время как чипы высшего уровня будут использовать Raptor Lake Refresh, большая часть серии будет основана на Meteor Lake. На слайдах показаны различные сегменты энергопотребления, от 7 Вт до 55 Вт, с различным количеством ядер для каждого сегмента.
Одним из интересных аспектов является включение Raptor Lake наряду с Meteor Lake. Meteor Lake может похвастаться обновленным GPU с архитектурой Xe-LPG, в то время как Raptor Lake сохраняет текущую архитектуру, но предлагает большее количество ядер.
На слайдах также подчеркиваются улучшения в оптимизации энергопотребления и графических возможностях. Хотя некоторые детали пока отсутствуют, ожидается, что Intel раскроет больше информации о новой платформе на мероприятии Innovation в сентябре.