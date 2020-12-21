Раскрыты подробности о российском аналоге Zoom

Как пишет РБК, «Сферум» будет доступен и в десктопной версии, и в мобильной. Сервис позволит одновременно общаться максимум 100 участникам. Каждый из них сможет виртуально «поднимать руку» или включать демонстрацию экрана.

Зарегистрироваться в «Сферуме» можно будет через профиль VK Connect или портал «Госуслуги». Утверждается, что учителя и одноклассники не смогут увидеть страницу пользователя во «ВКонтакте».

Также в «Сферуме» можно будет создавать закрытые сообщества и чаты для родителей и учеников. В сервисе будет обеспечен доступ к верифицированным учебным материалам.