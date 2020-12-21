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Раскрыты подробности о российском аналоге Zoom
Его запустят Mail.ru Group и «Ростелеком»
СМИ узнали, что уже в первом квартале 2021 года Mail.ru Group и «Ростелеком» хотят запустить аналог Zoom — сервис «Сферум». Он будет предназначен для школьников.
Как пишет РБК, «Сферум» будет доступен и в десктопной версии, и в мобильной. Сервис позволит одновременно общаться максимум 100 участникам. Каждый из них сможет виртуально «поднимать руку» или включать демонстрацию экрана.
Зарегистрироваться в «Сферуме» можно будет через профиль VK Connect или портал «Госуслуги». Утверждается, что учителя и одноклассники не смогут увидеть страницу пользователя во «ВКонтакте».
Также в «Сферуме» можно будет создавать закрытые сообщества и чаты для родителей и учеников. В сервисе будет обеспечен доступ к верифицированным учебным материалам.