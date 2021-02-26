Приложения
Сегодня в 15:21
Раскрыты приложения для слежки родителей за детьми
Это неэтично
Компания Avast изучила девять самых популярных приложений для слежки. Как оказалось, их часто рекламируют в качестве средств шпионажа за детьми. Специалисты раскрыли функции приложений.
Данные приложения относятся к stalkerware –– это неэтичное программное обеспечение для отслеживания местоположения другого человека, получения доступа к его личным фотографиям и видео, перепискам и звонкам. Как пишет Avast в пресс-релизе, чаще всего сталкерское ПО используют ревнивые супруги или работодатели. Но, как оказалось, девять изученных приложений ориентированы на родителей и предназначены для тайной слежки за детьми.
Специалисты считают, что подобные программы неэтичны, и безопасность детей начинается с доверия. Все девять программ же позволяют родителям «по цене чашки кофе» делать следующие вещи:
- отслеживать сообщения;
- записывать звонки;
- отслеживать местоположение;
- получать доступ к фото и видео;
- мониторить соцсети, историю браузера;
- получать доступ к микрофону для записи;
- удалённо управлять смартфоном ребёнка.
Разработчики таких приложений при этом эксплуатируют страхи родителей. Рассказывают им про кибертравлю, мошенников и порнографию.