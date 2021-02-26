Раскрыты приложения для слежки родителей за детьми

Данные приложения относятся к stalkerware –– это неэтичное программное обеспечение для отслеживания местоположения другого человека, получения доступа к его личным фотографиям и видео, перепискам и звонкам. Как пишет Avast в пресс-релизе, чаще всего сталкерское ПО используют ревнивые супруги или работодатели. Но, как оказалось, девять изученных приложений ориентированы на родителей и предназначены для тайной слежки за детьми.

Специалисты считают, что подобные программы неэтичны, и безопасность детей начинается с доверия. Все девять программ же позволяют родителям «по цене чашки кофе» делать следующие вещи:

отслеживать сообщения;

записывать звонки;

отслеживать местоположение;

получать доступ к фото и видео;

мониторить соцсети, историю браузера;

получать доступ к микрофону для записи;

удалённо управлять смартфоном ребёнка.

Разработчики таких приложений при этом эксплуатируют страхи родителей. Рассказывают им про кибертравлю, мошенников и порнографию.