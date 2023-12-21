Раскрыты проблемы большинства компаний во внедрении генеративного ИИ

Хотя Accenture сообщает о заметном росте доходов от проектов в области генеративного ИИ: за квартал, закончившийся 30 ноября, было получено 450 миллионов долларов, руководители подходят к внедрению с осторожностью. Основным препятствием является недостаточная зрелость возможностей работы с данными в компаниях, что мешает эффективному использованию ИИ. Свит подчеркивает ключевую роль данных в приложениях ИИ, утверждая, что без зрелых возможностей работы с данными внедрение ИИ остается сложной задачей.

Несмотря на существующие препятствия, Свит ожидает значительных изменений в ближайшие три-пять лет, представляя, что генеративный ИИ станет существенной частью бизнеса, как минимум, Accenture.

Опасения по поводу защиты информации, являющейся собственностью компании, данных клиентов, а также неопределенность в отношении точности результатов работы моделей генеративного ИИ обусловливают осторожный подход, наблюдаемый среди руководителей компаний.