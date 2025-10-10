Распознавание лиц в камере Ring начало пугать пользователей

Пользователь может отметить в приложении лицо соседа, друга или почтальона, и при следующем визите камера покажет персональное уведомление. Эта возможность появится в декабре и будет доступна только владельцам платной подписки Ring Home Premium.

Однако нововведение вызвало волну критики и опасений. Люди беспокоятся о конфиденциальности и безопасности данных. Amazon заявила, что ответственность за соблюдение законов о согласии на использование распознавания лиц несут сами пользователи. И вот это уже вызывает споры.

Многие опасаются, что такие данные могут быть взломаны или переданы третьим лицам, включая полицию. У Ring уже были скандалы с утечками видео и жалобы на нарушение частной жизни.

Часть пользователей уже планирует отказаться от Ring.