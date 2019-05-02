Рассекречена личность автора Telegram-канала «Сталингулаг»

27 апреля на канале «Сталингулаг» появилось сообщение о том, что полиция обыскивает родственников предполагаемого автора Александра Горбунова под прозвищем «Саня из Дагестана». Сообщалось, что полицейские обвинили мужчину в телефонном терроризме.

Свою личность автор «Сталингулага» долгое время не раскрывал. Прошлым летом журналисты РБК впервые назвали имя Александра Горбунова, однако блогер не подтверждал эту информацию до последней встречи с представителями BBC.

По информации издания, у канала «Сталингулаг» — 300 тысяч подписчиков, он входит в тройку самых популярных Telegram-каналов страны. Известен критикой действующей власти. В интервью BBC Горбунов рассказывает о своих доходах, болезни и причинах, по которым Telegram-канал привлёк внимание органов.