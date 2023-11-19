Разоблачение коварных схем в электронной почте: 7 способов вычисления мошенников

Внимательно изучайте тему письма: остерегайтесь срочных, внушающих страх сообщений типа «Внимание» или «Требуется немедленное действие». Опасайтесь слишком хороших, чтобы быть правдивыми, предложений типа «Бесплатно, пока запасы не кончатся». Если сообщение кажется срочным или слишком заманчивым, это, скорее всего, фишинговая уловка.

Универсальные приветствия: обобщенные приветствия типа «Уважаемый пользователь» от якобы знакомых организаций - тревожный сигнал. Если ваш банк или поставщик услуг не обращается к вам по имени, пора усомниться в легитимности письма.

Грамматическая подготовка: профессиональные письма не страдают постоянными опечатками и грамматическими ошибками. Если письмо напоминает лингвистическую полосу препятствий, это верный признак попытки фишинга.

Проверка авторитета: мошенники часто выдают себя за авторитетных людей, обращаясь к вам с разумными просьбами о предоставлении информации. Если ваш банковский менеджер вдруг потребовал от вас просмотреть счет, будьте осторожны. Непрошеные запросы от мнимых экспертов являются фишинговой приманкой.

Бдительность при вложениях и ссылках: вложения с расширениями .exe, .zip, .scr или .jar являются сомнительными. Не открывайте их, если не уверены в отправителе. Аналогичным образом, нажатие на незнакомые ссылки может привести к поддельным сайтам с целью похищения данных.

Изучние доменов: мошенники прибегают к хитроумным доменным уловкам, например, неправильно пишут названия (Amizon.com), добавляют лишние слова (GoogleCloud.com) или используют общедоступные домены вместо официального домена компании. Проверяйте домены отправителей на подлинность.

«Слишком хорошо, чтобы быть правдой»: грандиозные обещания бесплатных iPhone, роскошных отпусков или надежных инвестиционных планов - это классическая тактика фишинга. Если обещание звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, скорее всего, так оно и есть. Не поддавайтесь на соблазн нереальных предложений.