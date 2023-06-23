Разработанные для властей шпионские устройства начали продавать работодателям

Растущее число компаний продает работодателям подписку на такие услуги, как «управление репутацией» и «оценка внутренней угрозы», изначально разработанные оборонными подрядчиками для разведывательных целей. Эти инструменты, основанные на передовой аналитике данных и глубоком обучении, позволяют работодателям отслеживать организацию труда, выявлять внутренние утечки и заставлять молчать критиков.

Хотя ни для кого не секрет, что такие компании, как Amazon, отслеживают усилия по созданию профсоюзов, расширение и нормализация инструментов слежения за работниками остались практически незамеченными. Эти инструменты, истоки которых лежат в военном искусственном интеллекте, теперь используются частными организациями без такого же демократического надзора и гарантий. Растет обеспокоенность по поводу потенциального злоупотребления этими мощными системами слежения.

Отсутствие прозрачности и нормативного надзора за деятельностью этих компаний также вызывает беспокойство. Они часто отмахиваются от критики, подчеркивая, что опираются на общедоступную информацию, такую как данные социальных сетей и новостные статьи.