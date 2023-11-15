Разработанный Nothing «iMessage для Android» вызвал недоумение экспертов

Хотя генеральный директор Nothing Карл Пей (Carl Pei) утверждает, что эта функция является законной, компания Apple, которая ранее заявляла, что iMessage на Android ослабит ее экосистему, может принять меры против этого меры. Отсутствие прозрачности и доверия к Sunbird (разработчику) еще больше усиливает скептицизм в отношении жизнеспособности и безопасности сервиса, тем более что он требует от пользователей предоставления учетных данных Apple ID.

В FAQ «Nothing Chats» подчеркивается, что сообщения и учетные данные Apple ID не хранятся на серверах Sunbird, но не рассматриваются детали конфиденциальности и безопасности. Первоначально сервис будет распространяться на пользователей Nothing Phone 2.